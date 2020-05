Ο Βασίλης Κικίλιας είχε την τιμητική του στην ιστοσελίδα της FIBA. Ο Υπουργός Υγείας δέχθηκε τα… αποθεωτικά σχόλια της παγκόσμιας Ομοσπονδίας μπάσκετ, για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί την κρίση με τον κορονοϊό.

O Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα της FIBA και αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση του με το μπάσκετ, αλλά και στη μάχη που δίνει κατά του κορονοϊού, από το πόστο του.

Μάλιστα, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι συγκινήθηκε από τις αναφορές που έγιναν στο όνομά του από πρώην συμπαίκτες και αντιπάλους στα παρκέ, όπως ο Κλαούντιο Κολντεμπέλα.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη -στο λογαριασμό της στο Twitter- η FIBA τόνισε πως «ο πρώην παίκτης, Βασίλης Κικίλιας οδηγεί την Ελλάδα μέσα από την πανδημία, ως Υπουργός».

