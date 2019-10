Η Αρμάνι “σφαλιάρισε” τη Φενέρμπαχτσε! Η βαθμολογία της Euroleague

Έχοντας για ηγέτη το Σέρχιο Ροντρίγεθ (22π., 5ασ.), η Αρμάνι δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Φενερμπαχτσέ στο Μιλάνο, για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα επιβλήθηκε με 87-74 των Τούρκων, οι οποίοι με 6/22 τρίποντα δεν είχαν όνειρα «διπλού» επί ιταλικού εδάφους…

Άξιος συμπαραστάτης του Ισπανού άσου, ο Αρτούρας Γκουντάιτις, που στην επανεμφάνισή του πέτυχε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Αμεντέο Ντέλα Βάλε στην 3η νίκη των Ιταλών. Από την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, που είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 1-3, ξεχώρισαν οι Γιαν Βέσελι (14π., 7ρ.) και Τζόφρι Λοβέρν (14π., 8ρ.).

.@SergioRodriguez makes a steal, then sprints the other way and dishes a no-look pass for @LScola4 ‘s layup, gets Mediolanum Forum going wild 🎉🎉#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Kg0ksHCqh0

