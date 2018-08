Η Euroleague ξεχώρισε τις 10 κορυφαίες φάσεις του Ναβάρο! video

Να θυμίσουμε πως -μεταξύ άλλων- ο Ναβάρο είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, στην ιστορία της Euroleague, αλλά και τρίτος σκόρερ στην ιστορία της Ισπανίας.

Ναβάρο: Πήρε το… respect της Ρεάλ! «Ήταν πραγματική τιμή να τον ανταγωνιζόμαστε»

Ο Καταλανός πέτυχε στην καριέρα του στο ισπανικό πρωτάθλημα 8.318 πόντους (4ος στην ιστορία) και 4.152 πόντους στην Euroleague (1ος). Τα 1.179 εύστοχα τρίποντα στο ισπανικό πρωτάθλημα αποτελούν τη 2η κορυφαία επίδοση στην ιστορία.

A captain and @FCBbasket legend.

'La Bomba' leaves behind an amazing list of achievements. pic.twitter.com/T95TzjhwdN

— EuroLeague (@EuroLeague) August 17, 2018