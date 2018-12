Η κορυφαία απόκρουση της εβδομάδας έγινε σε γήπεδο μπάσκετ! – video

Στο φινάλε της πρώτης περιόδου του αγώνα Καμερούν – Ανγκόλα (νίκη της δεύτερης με 77-73) για τα προκριματικά της FIBA, ένας πιτσιρικάς τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Πως το κατάφερε; Ένας παίκτης του Καμερούν πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο του γηπέδου, μιας και τελείωνε το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά δεν κατάφερε να βρει ούτε την μπασκέτα. Ο πιτσιρικάς, βλέποντας την μπάλα να φεύγει έξω από το παρκέ, έκανε μία τρομερή βουτιά για να την πιάσει, καταφέροντας, μάλιστα, να την μπλοκάρει.

Why did he want to catch it so bad though 😂

(via @FIBAWC) pic.twitter.com/EywrV6hhps

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 30, 2018