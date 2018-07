Τη φανέλα που θα φοράει την επόμενη σεζόν, ο Λεμπρόν Τζέιμς και οι συμπαίκτες του, έδωσε στο «φως», η ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς, μέσα από το επίσημο κανάλι της στα social media.

«Ο σχεδιασμός της γραμματοσειράς στη νέα φανέλα, αναφέρεται στο ιστορικό παρελθόν της ομάδας, την ίδια στιγμή που ο σύλλογος τοποθετείται σε μια νέα κατεύθυνση», αναφέρει η σχετική ενημέρωση των Λέικερς, καθώς οι νέες φανέλες έχουν βασιστεί στις αντίστοιχες της δεκαετία του ’80 και της «χρυσής εποχής» του Μάτζικ Τζόνσον.

Put on in the ASSOCIATION.

One of the biggest factors that led LeBron James to join the Lakers was simple: His respect for Magic Johnson https://t.co/a17XiAp7cq pic.twitter.com/r3S29S49yW

— Silver Screen & Roll (@LakersSBN) July 30, 2018