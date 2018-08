Η τελευταία «bombita»! Ο Κάρλος Ναβάρο αποσύρθηκε απ’τα παρκέ – video

“Αυλαία” σε μια τεράστια καριέρα έριξε την Παρασκευή (17.08.2018) ο Κάρλος Ναβάρο, αφού έγινε γνωστό πως αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Μπαρτσελόνα, ο Ναβάρο -κρεμάει… τη φανέλα του σε ηλικία 38 ετών- θα συνεχίσει στο χώρο του μπάσκετ, λαμβάνοντας πόστο στον καταλανικό σύλλογο.

🏀 Juan Carlos Navarro to join @FCBbasket structure. ‘La Bomba’ is leaving behind a hugely successful 20-year career with the first team

— Barça Basket (@FCBbasket) August 17, 2018