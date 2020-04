Στο «στόχαστρο» της ΤΣΣΚΑ Μόσχας εμφανίζεται να έχει μπει ο Νικ Καλάθης του Παναθηναϊκού. Γίνεται λόγος για διερευνητική επαφή.

Επαφή με τον Νικ Καλάθη φέρεται να είχε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας! Πιο συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Μόσε Χίλκμαν αναφέρει πως η «ομάδα του στρατού» γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού μέσω του Δημήτρη Ιτούδη.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη επαφή δεν δόθηκαν. Καλάθης και Ιτούδης είχαν συνυπάρξει στον Παναθηναϊκό την περίοδο 2009 – 2012, όταν ο Έλληνας κόουτς ήταν βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Να τονίσουμε ότι ο 31χρονος Καλάθης έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

פרסום ראשון:

מאמן צסק”א מוסקבה דימיטריס איטודיס מעוניין בכוכב פנאתינייקוס ניק קלאת’ס והחל בשיחות ראשוניות עם השחקן.



First contact has been made between CSKA Moscow coach Dimitrios Itoudis and Panathinaikos star Nick Calathes, per source.