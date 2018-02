Ηγέτης ο Σπανούλης, «άρρωστος» ο Ολυμπιακός! Πάλεψε… για την έκπληξη η Βαλένθια

Η… δουλειά έγινε, έστω και δύσκολα. Ο Ολυμπιακός έφτασε στην 7η διαδοχική νίκη του στο ΣΕΦ, επικρατώντας της Βαλένθια με 80-70, για την 23η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι Ισπανοί έβαλαν… δύσκολα στην ομάδα του Σφαιρόπουλου, που -πέρα από τους Σπανούλη και Μιλουτίνοφ- έδειξε πως αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα σε άμυνα, επίθεση και ψυχολογία.

Στην πιο παραγωγική βραδιά του στην εφετινή Euroleague, ο Σπανούλης ήταν καταλυτικός, σημείωσε 25 πόντους, έδωσε 9 ασίστ και βοήθησε τα μέγιστα στη νίκη των Πειραιωτών.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» αύξησαν σε 16-7 το ρεκόρ τους (3η διαδοχική νίκη), ενώ υποχρέωσαν τις «νυχτερίδες» στη 15η ήττα τους.

Με το ξεκίνημα του ματς, Σπανούλης και Μιλουτίνοφ έβαλαν τον Ολυμπιακό σε θέση… οδηγού. Ο αρχηγός των “ερυθρόλευκων” δημιούργησε φάσεις, σκόραρε, ενώΆξιο αναφοράς, πως για ο Σέρβος σέντερ δεν βρήκε αντίσταση από τον Πλάις. Η Βαλένθια ήταν άστοχη και.. ανεμική μέσα στη ρακέτα. Άξιο αναφοράς πως στα πρώτα 5,5 λεπτά είχε μόνο τρεις πόντους από τον σαν Εμετέριο! Ο Ολυμπιακός συνέχισε πολύ καλά σε άμυνα και επίθεση, έδειξε όρεξη, κράτησε τον καλό του ρυθμό, ακόμα και όταν άρχισαν οι αλλαγές και έφτασε στο 21-11 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Τόμας βρήκε ρυθμό στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτο και χώρο να κινηθεί πιο εύκολα, από την απουσία του Μιλουτινοφ, “πληγώνοντας” τους γηπεδούχους απ’ το… ζωγραφιστό. Η Βαλένθια κατάφερε να “ψαλιδίσει” τη διαφορά και να την κατεβάσει στους 5 πόντους (24-19). Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τάιμ άουτ και έκανε ένα σερί 4 πόντων, αλλά οι Ισπανοί πήραν συνεχόμενους πόντους από τον Σαν Εμετέριο (έφτασε τους 14 π.). Ο Σπανούλης επέστρεψε και βοήθησε και πάλι τον Ολυμπιακό να δείξει την υπεροχή του (έφτασε τους 9 πόντους και τις 7 ασίστ), αλλά η Βαλένθια είχε τρόπο να απαντήσει και πήγε στο ημίχρονο με την μικρότερη διαφορά (40-39).

