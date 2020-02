Ελληνικό γλέντι στήθηκε στο γήπεδο των Μιλγουόκι Μπακς από τη διοίκηση των “ελαφιών”, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, όμως αυτή τη φορά η ομάδα είχε και δύο Έλληνες βασικούς στο παρκέ.

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί στην πρώτη πεντάδα της ομάδας του και μάλιστα συνεργάστηκαν σε ένα καλάθι του δεύτερου, το οποίο και πανηγύρισαν έξαλλα.

First ever Giannis to Thanasis @NBA connection. #FearTheDeer pic.twitter.com/P0gtRhjaWi

«Σκέψου να είσαι 14 χρονών οκ; Και είσαι στο δωμάτιο σου και μιλάς με τον αδελφό σου, φαντάσου αν παίζαμε μαζί, στην ίδια ομάδα, σε ένα στάδιο 20.000 ανθρώπων και αλλάζουμε πάσες και σκοράρουμε. Και δες σήμερα, έτρεχα για το λέι απ και ο Γιάννης σταματά και πασάρει την μπάλα και σκοράρω και τότε καταλαβαίνω ότι έγινε. Είναι τόσο σουρεαλιστικό».

"I really didn't know I had to sit down for introductions!" 😂@Thanasis_ante43 on his first NBA start: pic.twitter.com/1D9oO0LHpO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 1, 2020