Ιστορικό triple-double ο Λεμπρόν Τζέιμς! “Πολυβόλο” ο Μπογκντάνοβιτς – video

Στην κορυφή της Δυτικής περιφέρειας παρέμειναν οι Λος Αντζελες Λέικερς (12-2), που επικράτησαν δύσκολα με 112-107 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (5-9) στο «Staples Center».

Πρώτος σκόρερ των «λιμνάνθρωπων» ήταν ο Αντονι Ντέιβις με 34 πόντους (3/5 τρίποντα) ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε τον αγώνα με το πέμπτο εφετινό του triple double (25 πόντους, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ). Μάλιστα, ο Τζέιμς έγινε ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία που καταφέρνει να σημειώσει triple double απέναντι και στις 30 ομάδες του πρωταθλήματος.

Πολύ κοντά στο συγκεκριμένο επίτευγμα βρίσκεται και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ που έχει σημειώσει triple double απέναντι σε 29 ομάδες στο πρωτάθλημα. Ο παίκτης των Ρόκετς θα έχει την ευκαιρία να το πετύχει, όταν η νυν ομάδα τους θα αντιμετωπίσει την… πρώην, τους Θάντερ.

Την πρώτη τους νίκη μετά από 7 αγώνες και τρίτη σε 15 ματς πέτυχαν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, που επικράτησαν των Γκρίζλις με 114-95. Οι “πολεμιστές” είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον Άλεκ Μπαρκς, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους.

Στους 20 πόντους σταμάτησε ο Γκλεν Ρόμπινσον και στους 17 ο Μαρκίς Κρις. Ξεχώρισε επίσης ο Ντέιμον Γκριν, που έκανε double double με δέκα ριμπάουντ και έντεκα ασίστ!

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς σημείωσε 31 πόντους στην εντός έδρας νίκη 120-116 των Σακραμέντο Κινγκς επί των Φοίνιξ Σανς. Ο Σέρβος γκαρντ των “Βασιλιάδων” σημείωσε επτά τρίποντα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και έκανε ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ με τους πόντους που πέτυχε.

