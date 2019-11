Καντέρ: “Καταπέλτης” κατά του Εντογάν! “Υπάρχουν 17.000 αθώες γυναίκες στη φυλακή”

Την ημέρα που Ντόναλτ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο, ο… πολέμιος του “Σουλτάνου”, Ένες Καντέρ βρέθηκε στο Αμερικανικό Κογκρέσο για να υποστηρίξει δύο Αμερικανούς γερουσιαστές, οι οποίοι πρότειναν νομοθεσία που “προτρέπει την απελευθέρωση κρατουμένων συνείδησης και πολιτικών κρατουμένων, προωθεί την ελευθερία του τύπου, του διαδικτύου και του κράτους δικαίου” στην Τουρκία.

As Turkish President Erdogan arrived in the United States for a White House meeting on Wednesday with President Trump, Senators Edward Markey and Ron Wyden held up NBA player Enes Kanter as a victim of the Turkish government’s targeting of political rivals https://t.co/AFcoF44sEl pic.twitter.com/zI74MaX8In

