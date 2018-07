Η επιλογή του Μάλκομ Ντιλέινι να αφήσει το NBA για τα λεφτά στην Κίνα, κατακρίθηκε από την πλειοψηφία των φίλων του μπάσκετ, ειδικά στην Ευρώπη, όπου πολλές ομάδες θα ήθελαν να τον έχουν στο ρόστερ τους.

Τα σχόλια κατά της απόφασή του μάλιστα ήταν χιλιάδες στο twitter, γεγονός που τον ανάγκασε να απαντήσει με σχετικές αναρτήσεις και να… δικαιολογηθεί για το ότι τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο υποδεέστερο πρωτάθλημα της Κίνας.

Προς όλους τους Ευρωπαίους φιλάθλους. Δε με ενδιαφέρει η άποψή σας. Πήρα την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου. Κρατήστε λοιπόν τα tweet σας γιατί θα σας μπλοκάρω. Προς τους φιλάθλους του υπόλοιπου κόσμου. Θα διασκεδάζω μετά από καιρό το παιχνίδι και σίγουρα θα πληρωθώ καλά για αυτό. Το ΝΒΑ έχει λάμψη, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια δεν ευχαριστήθηκα. Έχω μπροστά μου μία νέα πρόκληση. Αποδίδω πολύ καλύτερα όταν… πεινάω. Σας ευχαριστώ».

To all the fans in Europe. I don’t care your opinion. I made the best decision for me and my family. Save your tweets because I will block you.

To everybody else. I’m about to go back to having fun playing the game I love and getting paid well to do it. Nba is a lifestyle but I had no fun playing the last two years so this new challenge will get be back where I need to be. I’m the best when I’m hungry and appreciated. 💯

— malcolm delaney (@foe23) July 28, 2018