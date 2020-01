Ανείπωτος θρήνος σε όλο τον κόσμο για τον τραγικό θάνατο ενός εκ των κορυφαίων αθλητών όλων των εποχών, με κανέναν να μην μπορεί να πιστέψει ότι ο Κόμπε Μπράιαντ έφυγε από τη ζωή μόλις στα 42 του χρόνια.

Αναρτήσεις από αθλητές και άλλους διάσημους στις ΗΠΑ και όχι μόνο, αφού συντετριμμένος δήλωσε μέσω twitter και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και Hall of Famer του αμερικανικού μπάσκετ, Ρικ Πιτίνο.

This is heartbreaking. I’m devastated. — Rick Pitino (@RealPitino) January 26, 2020

Devastated. — Manu Ginobili (@manuginobili) January 26, 2020

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Nick Calathes (@Nick_Calathes15) January 26, 2020

No lo puedo creer… Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia… Que día de mierda… — Luis Scola (@LScola4) January 26, 2020

Like everyone, I’m stunned and saddened by the news about Kobe Bryant. My heart is broken for his wife and family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 26, 2020

Man I don’t even know where to start😭😭 I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!! RIP LEGEND — Joel Embiid (@JoelEmbiid) January 26, 2020

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

This is not real right now — Paul Pierce (@paulpierce34) January 26, 2020

It can’t be true! We are socked. Rest in peace to one of the greatest ever. RIP #Kobe pic.twitter.com/KTPVYVEmAh — PAOK BC (@PAOKbasketball) January 26, 2020