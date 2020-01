Κόμπι Μπράιαντ: “Δεν υπάρχει πιθανότητα ζημιάς στο ελικόπτερο! Ήταν σαν λιμουζίνα” λέει ο πρώην πιλότος του

O Κερτ Ντιζ ήταν πιλότος του Κόμπι Μπράιαντ από το 2014 μέχρι το 2016 και ως εκ τούτου αποτελεί έναν από τους πλέον ειδικούς για να μιλήσουν για το φοβερό δυστύχημα του πέντε φορές πρωταθλητή του NBA.

Ο Αμερικανός πιλότος τόνισε λοιπόν στους Los Angeles Times ότι «οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καθόλου καλές», θεωρώντας την ομίχλη ως πιθανότερη αιτία για το δυστύχημα.

Κι αυτό γιατί όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Η πιθανότητα μιας ζημιάς στον διπλό κινητήρα αυτού του αεροσκάφους απλώς δεν υπάρχει. Το αισθανόσουν σαν λιμουζίνα. Κατασκευασμένο το 1991, το αεροσκάφος ανήκε στα ελικόπτερα της Island Express και η εταιρεία ακολουθεί ένα πολύ καλό πρόγραμμα συντήρησης».

Kobe Bryant's helicopter felt like a limousine and had strong safety record, NBA star's former pilot says https://t.co/l1bQB7ozHB

