Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, σε συντριβή ελικοπτέρου, έχει συγκλονίσει όλον τον πλανήτη. Ανάμεσα σε όσους πενθούν τον χαμό του “θρυλικού” σταρ του ΝΒΑ είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τίμησε τη μνήμη του “Black Mamaba” κρατώντας ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη της σημερινής (27/1) προπόνησής της. Ο αρχηγός της Ρεάλ μάλιστα, Σέρχιο Ράμος, φορούσε φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ με το Νο 10 και το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ.

Sergio Ramos wears Kobe Bryant’s USA nation team jersey as Real Madrid paid tribute to Kobe with a minute’s silence in training. pic.twitter.com/6JYxvj9dLL

— Squawka News (@SquawkaNews) January 27, 2020