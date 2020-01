Έσπασαν καρδιές στη Mamba Sports Academy, όπου και μετέβαινε ο Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την κόρη του, όταν συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που τους οδήγησε στο θάνατο, μαζί και με 7 ακόμη άτομα.

Μικρά παιδάκια με τους γονείς τους δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή στο είδωλό τους και ξέσπασαν σε λυγμούς. Συντετριμμένοι μέσα στο γήπεδο της ακαδημίας, γονάτισαν για να τον αποχαιρετήσουν, με τις εικόνες να προκαλούν ανατριχίλα.

The scene at the Mamba Sports Academy. Fans coming to pay their respects to Kobe Bryant, and 13-year old daughter Gianna (Gigi). pic.twitter.com/kL2wnFetcC

— Tarek Fattal (@Tarek_Fattal) 26 Ιανουαρίου 2020