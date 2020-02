Ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του Τζίτζι και 7 ακόμη άτομα έχασαν τη ζωή τους στις 26 Ιανουαρίου, προκαλώντας σοκ σε όλο τον κόσμο και βυθίζοντας στο πένθος και τη θλίψη τους λάτρεις του μπάσκετ και όχι μόνο.

Στο Λος Άντζελες, όπου ο θρύλος των Λέικερς πέρασε το σύνολο της καριέρας του, οι κάτοικοι ακόμη δεν έχουν ξεπεράσει το θάνατό του και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε εκείνον ως ένα μνημόσυνο, το οποίο και διοργανώνεται έξω από το γήπεδο της ομάδας του, το Staples Center.

NBA All Star Game: Παντού… Κόμπι Μπράιαντ! Συγκίνηση και δάκρυα για τον “Mamba” (vids, pics)

Ο “Black Mamba” και η κόρη του κηδεύτηκαν την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου σε μία ιδιωτική τελετή στην Καλιφόρνια, αλλά σήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν και οι απανταχού οπαδοί του, που έχουν ήδη αρχίσει να καταλύουν το χώρο.

Στους παρευρισκόμενους μάλιστα, παραδίδεται και έν εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από τη ζωή του Κόμπι και της Τζίτζι Μπράιαντ.

Attendees are also receiving a book of pictures of Kobe and Gianna, some of which appear to be Bryant family photos. pic.twitter.com/vpDxoRFTxU