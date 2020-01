Κόμπι Μπράιαντ: “Λύγισε” ο Ίρβινγκ! Έφυγε από το γήπεδο πριν τον αγώνα

Απίστευτα γεγονότα στις ΗΠΑ, με τον θάνατο του Κόμπε Μπράιαντ να έχει συνταράξει το παγκόσμιο μπάσκετ και όχι μόνο, την ώρα που το NBA ανέβαλε όλα τα ματς του πρωταθλήματος.

Ανάμεσά τους δεν είναι και αυτά που είχαν προγραμματιστεί κοντά στην ώρα που “έσκασε” η είδηση, δημιουργώντας ανατριχιαστικές εικόνες σε Ντένβερ και Σαν Αντόνιο.

Σε λίγο ξεκινά και το Νετς – Νικς, με τον σούπερ σταρ της ομάδας του Μπρούκλιν, Καϊρί Ίρβινγκ να φεύγει από το γήπεδο πριν το τζάμπολ, συντετριμμένος από την είδηση για τον θρύλο των Λέικερς, ο οποίος ήταν και μέντοράς του.

Kyrie Irving left Madison Square Garden after hearing the Kobe Bryant news, I was told. Never returned.

He will not play tonight.

— Anthony Puccio (@APOOCH) January 26, 2020