Κόμπι Μπράιαντ: Μαζεύουν υπογραφές για να μπει στο logo του NBA! pics

Ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί συγκλονισμένος πόσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ μετά το θάνατο του Κόμπε Μπράιαντ και ήδη πολλές ομάδες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποσύρουν τη φανέλα με το Νο24 προς τιμήν του.

Πάνω από 120.000 άνθρωποι όμως έχουν υπογράψει αίτηση για να αντικαταστήσει ο Αμερικανός θρύλος, τον Τζέρι Γουάιτ στο λογότυπο του NBA. Η χαρακτηριστική φιγούρα στο Logo είχε προκύψει από τον διάσημο παράγοντα, ο οποίος και έχει βραβευτεί δύο φορές ως καλύτερος executive της χρονιάς (1995 και 2004) κι έχει πάρει 8 πρωταθλήματα ως μέλος front office (1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2015, 2017).

Over 30,000 have signed basketball fan Nick's petition tonight, asking the @NBA to change its logo to honor Kobe Bryant, who passed away earlier today in a tragic helicopter crash. #RIPKobe #KobeBryant #Kobe # https://t.co/BENKQkX9MX

— Change.org (@Change) January 27, 2020