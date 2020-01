Προκαλεί δέος πια, η συγκλονιστική ταινία μικρού μήκους που έγραψε και αφηγήθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος και δεν βρίσκεται πια στη ζωή μετά το θανατηφόρο δυστύχημα με το ελικόπτερό του.

Ο εκ των κορυφαίων αθλητών όλων των εποχών δημιούργησε ένα εκπληκτικό animation για την καριέρα του στο μπάσκετ, η οποία έφθασε μάλιστα να βραβευτεί με Όσκαρ, χαρίζοντάς του ένα ακόμη τεράστιο βραβείο για τη θρυλική καριέρα του.

This is a snippet of Kobe Bryant’s beautiful short film that won the Academy Award for Best Animated Short in 2018. This was his directorial debut & first time delving into animation. The film is scored by the great John Williams.

‘Dear Basketball’ (2017) pic.twitter.com/8w0gch10F5

— DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) January 26, 2020