Κόμπι Μπράιαντ: Ραγίζουν… καρδιές στο ΝΒΑ! Αναβλήθηκε το Λέικερς – Κλίπερς

Στο παρκέ τις… αιωνιότητας πέρασε ο Κόμπι Μπράιαντ, συγκλονίζοντας το χώρο χώρο του αθλητισμού. Ο “black mamba” βρήκε τραγικό χαμό μετά την πτώση του ελικοπτέρου του, μαζί με την κόρη του, Τζιάνα. Στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν άλλοι 7 επιβάτες.

Ο κόσμος του ΝΒΑ -και όχι μόνο- προσπαθεί να… συνέλθει από αυτή την τραγική είδηση, με τις εικόνες που βγαίνουν από τα γήπεδα πέρα από τον Ατλαντικό να είναι συγκινητικές.

Οι παίκτες των Ντιτρόιτ Πίστονς φόρεσαν φανέλες με το “8” και το “24” του Κόμπι Μπράιαντ, που έφεραν και το όνομά του στο πίσω τους μέρος. Το γήπεδο βυθίστηκε στη σιωπή για 24 δευτερόλεπτα.

Μάλιστα, είχαμε και μια συγκινητική στιγμή πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Ο Λάρι Νανς των Καβαλίερς (σ.σ. άλλοτε συμπαίκτης του Κόμπι Μρπαιαντ στους Λέικερς) ξέσπασε σε κλάματα, δεν άντεξε και αποχώρησε προσωρινά για τα αποδυτήρια προκειμένου να συνέλθει.

The Pistons all wore Motor City jerseys that had No. 8 or No. 24 on the front with “Bryant” on the back. pic.twitter.com/9jDckhCy3Y

Larry Nance Jr. went back to the locker room to regain his composure after the Cavaliers and Pistons took 8 and 24-second violations to start the game.

He was Kobe’s teammate in 2015-16. pic.twitter.com/bL9M5x8cmg

— ESPN (@espn) January 28, 2020