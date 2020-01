Συγκλονισμένος είναι ακόμη όλος ο κόσμος από τον πρόωρο χαμό του Κόμπι Μπράιαντ, με τον Σακίλ Ο’Νιλ να μιλάει για αυτόν σε τηλεοπτική εκπομπή, εμφανώς καταβεβλημένος από την “απώλεια” του άλλοτε συμπαίκτη του στους Λος Άντζελες Λέικερς.

«Δεν έχω νιώσει ξανά τέτοιο πόνο, σίγουρα με άλλαξε», είπε μεταξύ άλλων ο θρυλικός σέντερ που μαζί με τον “Black Mamba” δημιούργησαν μία νέα αυτοκρατορία για τους “λιμνανθρώπους”.

“I haven’t felt a pain that sharp in a while.. it definitely changes me.”

Shaq on Kobe Bryant. (via @NBAonTNT)

