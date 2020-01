Ο ξαφνικός θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, μετά από συντριβή ελικοπτέρου, έφερε βαθιά θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό. Συντετριμμένοι εμφανίστηκαν στις δηλώσεις τους οι παλαίμαχοι “θρύλοι” του ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν και Μάτζικ Τζόνσον. Ο Τζόρνταν αναφέρθηκε στη βαθιά θλίψη του λέγοντας πως αγαπούσε τον Κόμπι Μπράιαντ σαν μικρό αδελφό και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στη γυναίκα του Βανέσα και στους φίλους του μπάσκετ σε όλον τον κόσμο.

Συγκεκριμένα ο Μάικλ Τζόρνταν δήλωσε:

“Είμαι σοκαρισμένος από τα τραγικά νέα για τον θάνατο του Κόμπι και της Τζιάνα Μπράιαντ. Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τον πόνο που αισθάνομαι. Αγαπούσα τον Κόμπι, ήταν σαν μικρός μου αδελφός. Μιλούσαμε συχνά και θα μου λείψουν πολύ αυτές οι συζητήσεις. Ήταν ένας τρομερός ανταγωνιστής, ένας από τους κορυφαίους αυτού του αθλήματος, μια δημιουργική δύναμη. Ήταν επίσης ένας σπουδαίος πατέρας που αγαπούσε βαθιά την οικογένειά του και ήταν περήφανος για την αγάπη της κόρης του για το μπάσκετ. Η σύζυγός μου στέλνει και εκείνη τα βαθύτερα συλλυπητήριά της στη Βανέσα, τους Λέικερς και τους φίλους του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο”.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανάρτηση του Μάτζικ Τζόνσον για το τραγικό γεγονός. Ο παλαίμαχος σταρ των Λέικερς προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στο Twitter, με τα λόγια του να συγκλονίζουν, αφού χαρακτήρισε τον Μπράιαντ ως τον καλύτερο παίκτη που φόρεσε ποτέ τη φανέλα των Λέικερς, τονίζοντας πως η επίδραση που είχε στο μπάσκετ δεν περιγράφεται με λέξεις.

Όσα έγραψε ο Μάτζικ Τζόνσον

“Προσπαθώ να γράψω, αλλά το μυαλό μου τρέχει. Αδυνατώ να πιστέψω και κλαίω όλη την ώρα από τα σοκαριστικά νέα του θανάτου του Κόμπι και της κόρης του. Είμαι συντετριμμένος. Τον αγαπώ για όσα αντιπροσώπευε εντός κι εκτός παρκέ. Ο φίλος μου, ένας θρύλος, ένας σύζυγος, πατέρας, γιος, αδερφός, νικητής Όσκαρ και ο κορυφαίος Λέικερ όλων των εποχών έφυγε. Είναι δύσκολο να το δεχτώ. Ήταν ηγέτης στο παιχνίδι μας και μέντορας για όλους. Πρόσφερε τη γνώση, το χρόνο και το ταλέντο του για να διδάξει τους νέους. Δεν περιγράφεται η επίδραση που είχε στο μπάσκετ. Θα λείψει σε όλους, ειδικά στο Λος Άντζελες. Οι Λέικερς, η πόλη μας και το μπάσκετ δεν θα είναι ποτέ πια ίδια χωρίς αυτόν. Θα σε αγαπάμε για πάντα ‘8’ και ’24′”.

As I try to write this post, my mind is racing. I’m in disbelief and have been crying all morning over this devastating news that Kobe and his young daughter, Gigi have passed away in a helicopter crash. Cookie and I are heartbroken. pic.twitter.com/X2vF0M0a1u — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

As I try to write this post, my mind is racing. I’m in disbelief and have been crying all morning over this devastating news that Kobe and his young daughter, Gigi have passed away in a helicopter crash. Cookie and I are heartbroken. pic.twitter.com/X2vF0M0a1u — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

My friend, a legend, husband, father, son, brother, Oscar winner and greatest Laker of all-time is gone. It’s hard to accept. Kobe was a leader of our game, a mentor to both male and female players. pic.twitter.com/NXsrXmCkkG — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

He gave his knowledge, time, and talent to tutor so many at the youth level, collegiate level, & NBA & WNBA players. Words can’t express the impact that he had on the game of basketball. I know basketball fans all over the world will miss him, especially the City of Los Angeles. pic.twitter.com/ZoB3Uwbvzk — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

Laker Nation, the game of basketball & our city, will never be the same without Kobe. Cookie & I are praying for Vanessa, his beautiful daughters Natalia, Bianka & Capri, as well as his parents Joe & Pam & his sisters. We will always be here for the Bryant family. pic.twitter.com/WWxmtEAJqZ — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020