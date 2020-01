Δεν το χωράει ο νους! Ο Κόμπε Μπράιαντ είναι νεκρός στα 41 του χρόνια και οι ΗΠΑ έχουν… κηρύξει πένθος, με την αναβολή και όλων των αγώνων του NBA.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο των Λος Άντζελες Λέικερς, το θρυλικό Staples Center, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά για να θρηνήσουν έναν από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Flowers being set up at LA Live for Kobe Bryant

The Grammys are at Staples Center tonight, so plaza in front is blocked off. Dozens already beginning to gather here pic.twitter.com/6gHUVwGphB

— Jack Harris (@Jack_A_Harris) January 26, 2020