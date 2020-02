Σε ημέρα μνήμης για το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του Τζίτζι μετετράπη το παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς για το NBA.

Σε ένα κατάμεστο Staples Center, όπου το σύνολο των οπαδών φορούσε τις φανέλες του αδικοχαμένου σταρ της ομάδας, άπαντες ξέσπασαν σε κλάματα κατά τη διάρκεια του αφιερώματος στον Black Mamba, με τραγική φιγούρα τον Λεμπρόν Τζέιμς που δεν μπορούσε καν να μιλήσει, όταν πήρε το μικρόφωνο για να πει δυο λόγια για τον… αδερφό του Κόμπι Μπράιαντ.

Wiz Khalifa and Charlie Puth’s halftime performance of “See You Again.”

(via @Lakers)pic.twitter.com/FN0Z1Ir4W7

— ESPN (@espn) February 1, 2020