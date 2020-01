Ο Καγουάι Λέοναρντ ξεφάντωσε μετά τη νίκη των Λος Άντζελες Κλίπερς επί των Χιτ, εκεί όπου πέτυχε το πρώτο triple-double της καριέρας του!

Ο δύο φορές πρωταθλητής NBA και περσινός MVP των τελικών βρέθηκε σε στριπ κλαμπ και “συνελήφθη” να απολαμβάνει τα λικνίσματα μιας γυμνής κοπέλας, την οποία και… έλουσε με δολάρια!

