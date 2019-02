Οι τρομερές εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φετινό NBA, τον έχουν μετατρέψει στο απόλυτο φαβορί για το βραβείο του MVP στην κανονική διάρκεια της σεζόν, καθώς έχει «σαρώσει» τα πάντα στο διάβα του.

Ο Greak Freak οδηγεί τους Μιλγουόκι Μπακς στην κορυφαία σεζόν της ιστορίας τους, όντας «κυρίαρχος» σε όλες τις βασικές στατιστικές κατηγορίες, όπως στους σκόρρερ, στα ριμπάουντ, τις ασίστ και τα κλεψίματα.

Όσον αφορά τις πάσες μάλιστα, ο Έλληνας γκάρντ – φόργουορντ προηγείται με 6 μέσο όρο, γεγονός που ανέδειξαν μέσα από τα social media και τα «ελάφια», σημειώνοντας τους παίκτες που «προτιμάει» μέσα στο παρκέ, ο αρχηγός της ομάδας. Με βάσει τα στοιχεία λοιπόν, ξεχωρίζει ο Μάλκομ Μπρόγκντον, που έχει λάβει 75 ασίστ από τον Αντετοκούνμπο και ακολουθούν ο Λόπεζ με 49 και ο Μπλέντσο με 37.

Giannis leads the Bucks with 6.0 assists per game. Here's who most of those assists have gone to his season: pic.twitter.com/0r56b7D1uR

— Bucks Film Room (@BucksFilmRoom) February 17, 2019