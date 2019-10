Κώστας Αντετοκούνμπο: Ξεπέρασε και τον… Λεμπρόν! Εξαιρετικό ντεμπούτο για τον Έλληνα σέντερ – video

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα πρέπει να «παλέψει» για να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ των Λος Άντζελες Λέικερς τη φετινή σεζόν, αλλά στο ντεμπούτο του έδειξε απόλυτα ικανός να «αρπάξει» την ευκαιρία.

Ο μικρότερος αδερφός του Greek Freak ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στην ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς και του Άντονι Ντέιβις, αφού πέτυχε 9 πόντους με 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 10 λεπτά συμμετοχής που είχε στη νίκη της ομάδας του με 91-77 επί των Μπρούκλιν Νετς.

