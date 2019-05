Μετά το διπλό στη Βοστώνη, οι Μιλγουόκι Μπακς απέδειξαν ότι μπορούν να αποκλείσουν τους Μπόστον Σέλτικς, με τους φίλους τους να περιμένουν και την επιστροφή του Μάλκομ Μπρόγκντον να «δυναμώσει» την ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί μεγάλη απώλεια για τα «ελάφια», αλλά τελικά δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί ούτε στην 4η «μονομαχία» των δύο ομάδων, κάνοντας πια αγώνα δρόμου για το 5ο ματς στην επιστροφή στο Μιλγουόκι.

Είναι πιθανό πάντως, ο κόουτς Μπουντενχόλτζερ να μην ήθελε να ρισκάρει τη συμμετοχή του, με δεδομένο ότι η σειρά θα έχει σίγουρα μέλλον ακόμη και η ομάδα φαίνεται να έχει βρει τους ρόλους της. Ο Μπρόγκντον βέβαια έκανε φέτος εκπληκτική χρονιά, με 15,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ και 42,6% στα τρίποντα.

Malcolm Brogdon is out for Game 4.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) May 5, 2019