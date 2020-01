Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος κόντρα στους Μπουλς, σημειώνοντας “τριπλ νταμπλ” με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο 20χρονος Σλοβένος σταρ των Μάβερικς έφτασε έτσι τα 11 “τριπλ νταμπλ” φέτος στο ΝΒΑ, με τα δέκα από αυτά να έρχονται με 30+ πόντους!

Για να γίνει ακριβώς κατανοητό πόσο τεράστιο επίτευγμα είναι το συγκεκριμένο, δέκα “τριπλ νταμπλ” πριν κλείσουν καν τα 22 τους χρόνια, είχαν αθροιστικά ο Μάτζικ Τζόνσον (2), ο Λεμπρόν Τζέιμς (5) και ο “θρυλικός” Όσκαρ Ρόμπερτσον (3), με τον Ντόντσιτς να αποδεικνύει ξανά ότι ήρθε όχι απλώς για να μείνι αλλά για να γράψει μία πολύ ξεχωριστή ιστορία στο ΝΒΑ.

Luka Doncic has 10th 30-point triple-double, already as many as LeBron James (5), Oscar Robertson (3) and Magic Johnson (2) combined before turning 22 years old. Doncic is 20.

