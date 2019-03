Ξεπέρασε τον Τζόρνταν! Ιστορική τάπα από τον Γουέιντ – video

Οι Χίτ νίκησαν μέσα στο Μαϊάμι τους Ατλάντα Χοκς με 114-113, σε ένα ματς όπου ο Ντουέιν Γουέιντ έγραψε… ιστορία στο ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον “G.O.A.T.”, Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Ντουέιν Γουέιντ έγινε ο γκαρντ με τα περισσότερα κοψίματα στην ιστορία του ΝΒΑ, ξεπερνώντας τον Τζόρνταν. Ο “flash” έκοψε τον Μπι Τζέι Τζόνσον 9’10» πριν από την λήξη της δεύτερης περιόδου, έφτασε τις 1.052 τάπες (σε κανονική περίοδο και πλέι-οφ) και ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας, που αφορά τους γκαρντ.

One 🐐 passes another 🐐!

With this block @DwyaneWade claimed sole possession of 1st place on the @NBA's All-Time blocks list by a guard, passing Michael Jordan! pic.twitter.com/tU1NqCilPs

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 5, 2019