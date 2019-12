Αυτός είναι ο… Βασιλιάς! Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν σταματά να γράφει ιστορία στο NBA, διεκδικώντας ακόμη και τον άτυπο τίτλο του κορυφαίου όλων των εποχών για το άθλημα του μπάσκετ.

Κι αν ο Μάικλ Τζόρνταν μοιάζει για πολλούς αξεπέραστος, ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζει να σαρώνει τα πάντα από άποψη ρεκόρ. Έτσι στο ματς με τους Ντάλας Μάβερικς, ανήμερα των 35ων γενεθλίων του, έγινε και ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του NBA, που ξεπερνά τόσο τις 9.000 ασίστ, όσο και τα 9.000 ριμπάουντ στην καριέρα του.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the ONLY player in @NBAHistory to record 9,000 career ASSISTS and 9,000 career REBOUNDS! #LakeShow pic.twitter.com/U0WKLotTyX

— NBA (@NBA) December 30, 2019