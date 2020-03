Η Euroleague και τα μέλη της έθεσαν σαν στόχο την ολοκλήρωση της σεζόν, μόλις βελτιωθεί η κατάσταση με τον κορονοϊό, με τον Μάλκομ Ντιλέινι της Μπαρτσελόνα να… ξεσπά

«Οι παίκτες και οι οικογένειές τους εκτέθηκαν σε ρίσκο και ακόμη μιλάμε για να τελειώσει η σεζόν» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μάλκομ Ντιλέινι στο σχόλιο του στο Twitter.

Να αναφέρουμε ότι ο παίκτης της Μπαρτσελόνα αποχώρησε από τη Βαρκελώνη για τις ΗΠΑ, χωρίς να έχει την άδεια της ομάδας του, φοβούμενος το ενδεχόμενο να κλείσουν οι αεροπορικοί δίοδοι προς την πατρίδα του.

“Μιλάμε για αστειότητα. Το καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε καραντίνα δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ; Ακόμη κι αν γυμνάζεται, δεν μπορεί να σουτάρει μετά από έναν μήνα. Αλήθεια, η Ένωση των Παικτών και κάποιοι μπασκετμπολίστες το ξεκαθαρίζουν αυτό; Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποιος που δεν είναι αθλητής αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψεις σε καλή φυσική και αγωνιστική κατάσταση μετά από μία ή δύο εβδομάδες. Μετά από έναν μήνας και ακόμη περισσότερο καιρό χωρίς να έχεις ακουμπήσει μπάλα, χρειάζεσαι πολύ μεγαλύτερο διάστημα για να είσαι ξανά έτοιμος για αγώνα. Ειδικά για να είσαι ανταγωνιστικός σε ματς playoffs ή ματς τίτλων. Είναι αδύνατο. Όλες αυτές οι συσκέψεις και ουδείς ασχολήθηκε με την υγεία και την ασφάλεια των παικτών, η Φενέρμπαχτσε ανάγκασε τους παίκτες της να αγωνιστούν και είδατε τι έγινε. Οι παίκτες και οι οικογένειές τους εκτέθηκαν σε ρίσκο και ακόμη μιλάμε για να τελειώσει η σεζόν” αναφέρει στα σχόλια του Μάλκομ Ντιλέινι.

Y’all do understand people quarantined are unable to play basketball. Even doing workouts in home some people literally aren’t able to shoot a basketball for Atleast a month. Lol is the @the_ELPA or some actual players actually making this clear to these people?

Not sure if non athletes understand how tough it is to get in game shape after a week or two off. A month or more off without even touching a basketball will take a long time for us to get into game shape. Especially in shape to compete for the playoffs/ championship impossible