Λέικερς – Μπακς: Ο Αντετοκούνμπο μπορεί να «κλειδώσει» τα πλέι οφ!

Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετωπίζουν τα χαράματα του Σαββάτου τους Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Λεμπρόν Τζέιμς και βρίσκεται μπροστά στο να πετύχει τον πρώτο του φετινό στόχο.

Giannis and Lebron go head to head TONIGHT!!

Οι Μπακς έχουν το καλύτερο ρεκόρ αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ, με 47-14, έχοντας 4 νίκες περισσότερες από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Όπως αναφέρει μέσω του λογαριασμού της στο twitter, με νίκη κόντρα στους Λέικερς η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα “σφραγίσει” και τυπικά την παρουσία της στα πλέι οφ.

The Milwaukee Bucks can clinch a playoff position today with a win over the Los Angeles Lakers. #FearTheDeer pic.twitter.com/NClUmLp8Xy

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 1, 2019