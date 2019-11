Λίβερπουλ – Άρσεναλ: Ματς… έπος με 10 γκολ! Στα πέναλτι η πρόκριση των “ρεντς” – videos

Έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντιβόκ Οριγκί, η Λίβερπουλ νίκησε την Άρσεναλ στο Λιγκ Καπ Αγγλίας -στη διαδικασία των πέναλτι- με το ματς να ολοκληρώνεται στην κανονική του διάρκεια με το εκπληκτικό 5-5!

Ο Βέλγος επιθετικός βρήκε δύο φορές δίχτυα, διαμορφώνοντας το 5-5 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και βοήθησε έτσι την ομάδα του Κλοπ να στείλει το ματς στα πέναλτι. Εκεί, ο Κέλεχερ απέκρουσε το πέναλτι του Θεμπάγιος, στη μοναδική εκτέλεση που δεν κατέληξε στα δίχτυα (4-5).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους… οιωνούς για την Λίβερπουλ, αφού άνοιξε το σκορ μόλις στο 6′ και μάλιστα με αυτογκόλ του Μουστάφι. Η Άρσεναλ όμως κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια, φτάνοντας στην ανατροπή. Στο 19′ ο Τορέιρα κατάφερε να μειώσει σε 1-1, σκοράροντας σε άδεια εστία, επτά λεπτά αργότερα ο Μαρτινέλι έβαλε τους “κανονιέρηδες” σε… θέση οδηγού, ενώ δέκα λεπτά αργότερα έκανε το 1-3. Το εντυπωσιακό αυτό πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον Μίλνερ να μειώνει (2-3) με εύστοχη εκτέλεση του Μίλνερ.

