«Λύγισαν» οι Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο! videos

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε σε δεύτερο συνεχόμενο ματς των Μιλγουόκι Μπακς (σ.σ. μετά από αυτό με τους Λέικερς) και τα «Ελάφια» ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ με 107-102.

Ο «Greek freak» ταλαιπωρείται από ένα ελαφρύ διάστρεμμα που αποκόμισε στον αγώνα με τους Σίξερς, κάτι που.. κόστισε στους Μπακς, που έπεσαν στο 53-19. Με τους Μπακς δεν αγωνίστηκαν οι τραυματίες Μάλκολμ Μπρόγκντον, Νίκολα Μίροτιτς, Στέρλινγκ Μπράουν, Τζορτζ Χιλ, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο και ο ανέτοιμος Πάου Γκασόλ.

Παρά τις απουσίες τους, οι Μπακς μπήκαν στην τελευταία περίοδο με σκορ 81-81, αλλά τελικά ηττ΄’ηθηκαν μέσα στο Κλίβελαντ. Ο Σέξτον με 25 πόντους και ο Κλάρκσον με 23 πόντους ήταν οι κορυφαίοι των «Ιπποτών».

Για τους Μπακς, ο Κρις Μίντλετον έκανε double-double με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Έρικ Μπλέντσο πέτυχε 24 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ και ο Μπρουκ Λόπεζ πρόσθεσε 19 πόντους.

K-Midd recorded 26 points and 12 rebounds in tonight's game. #FearTheDeer pic.twitter.com/mHLYxfZiqp

A near triple double from The Bledshow:

📊 24 PTS | 8 REB | 8 AST #FearTheDeer pic.twitter.com/F6QGdrXVns

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 21, 2019