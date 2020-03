Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε θριαμβευτής του “αιώνιοι” ντέρμπι στη Euroleague. Οι “ερυθρόλευκοι” βρίσκουν τα.. πατήματα τους, κατάφεραν να υποτάξουν τον Παναθηναϊκό (81-78) και μπήκαν και πάλι δυνατά στο κόλπο της πρόκρισης στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Οι “πράσινοι”… χτύπησαν μέχρι τέλους το ματς στο ΣΕΦ, αλλά μέτρησαν μόλις 1/20 τρίποντα, και γνώρισαν τη 13η ήττα τους, με την οποία θέτουν πλέον σε κίνδυνο την έκτη θέση της κατάταξης.

Ο ΜακΚίσικ με 22 πόντους ήταν κορυφαίος του Ολυμπιακού, ενώ 12 π. με 6 ριμπάουντ είχε ο Παπανικολάου. Ο Νικ Καλάθης είχε 18 πόντους με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ράις είχε 12 με 5 ασίστ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψε έτσι στα θετικά αποτελέσματα και πλέον μπήκε ακόμα πιο δυνατά στο… κόλπο για την οκτάδα, καθώς ανέβηκε στο 12-15. Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την τρίτη διαδοχική του ήττα και υποχώρησε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία (ρεκόρ 14-13), βάζοντας σε περιπέτειες ακόμα και την παρουσία του στην πρώτη οκτάδα της κατάταξης.

Ο Ολυμπιακός είχε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, φτιάχνοντας μικρή διαφορά από τον Παναθηναϊκό, με τον ΜακΚίσικ να δείχνει.. καυτός (12-4). Το “τριφύλλι” κατάφερε να βγάλει αντίδραση με το σερί που έβγαλαν Καλάθης, Παπαπέτρου και Παπαγιάννης (12-12). Οι “ερυθρόλευκοι” βρήκαν δύσκολα πόντους, το “τριφύλλι” είδε τον Παπαπέτρου να… ανεβάζει στροφές, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τους “πράσινους” να περνούν μπροστά (20-18) με καλάθι του Ράις.

