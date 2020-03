Μάβερικς και Πέλικανς χρειάστηκαν την παράταση για να λύσουν τις “διαφορές”, με τους πρώτους να επικρατούν με 127-123. Triple-double από τον εκπληκτικό, Λούκα Ντόντσιτς.

Με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι για ακόμη έναν αγώνα εντυπωσιακός, οι Μάβερικς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Πέλικανς (127-123) στην παράταση (κ.α. 112-112).

Ο Σλοβένος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (5/9 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 8/13 βολές), 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ σημειώνοντας το 14ο φετινό του triple double.

Παράλληλα, ο Ντόντσιτς έγινε μόλις ο 5ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημειώνει 10 triple double με τουλάχιστον 30 πόντους σε μια σεζόν. Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι οι Οσκαρ Ρόμπερτσον, Μάικλ Τζόρνταν, Τζέιμς Χάρντεν και Ράσελ Γουέστμπρουκ!

Ο “αστέρας” των Μάβερικς έφθασε τα 22 triple-double στην καριέρα του, περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη στην ιστορία της ομάδας, προσπερνώντας τον Τζέισον Κιντ.

Για τους Μάβερικς ο Κριστάπς Πορζίνγκις είχε 34 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ 21 πόντους πρόσθεσε ο Σεθ Κάρι και 18 ο Τιμ Χάρνταγουεϊ.

Ο Λετονός φόργουορντ/σέντερ πέτυχε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι τουλάχιστον 30 πόντους και πέντε μπλοκ και έγινε ο πρώτος που το καταφέρνει μετά τον Σακίλ Ο’ Νιλ το 2000.

