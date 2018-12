“Μάγος” Ντόνσιτς! Έδωσε την ασίστ της χρονιάς στο NBA! – video

Με μία ακόμη τρομερή εμφάνιση στη σεζόν, ο Λούκα Ντόνσιτς οδήγησε τους Ντάλας Μάβερικς στη νίκη επί των Ορλάντο Μάτζικ, με σκορ 101-76, έχοντας ο ίδιος 7 πόντους με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ όμως δεν έμεινε εκεί, αλλά χάρισε και μερικά απίθανα highlights στο παιχνίδι, μεταξύ των οποίων την ασίστ της χρονιάς, με πάσα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου, αλλά και τον… πανηγυρισμό της χρονιάς, σε ένα κάρφωμα του ΝτεΆντρε Τζόρνταν.

😀 Luka to DeAndre in #PhantomCam! 😀

Luka Doncic is on #TripleDoubleWatch in Q3 with 7 PTS, 11 REB, 9 AST! #MFFL #NBARooks pic.twitter.com/MFI5KFDjfk

— NBA (@NBA) December 11, 2018