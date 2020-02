Ο Ολυμπιακός των… χιλίων προβλημάτων έδειξε το πόσο βαριά φανέλα έχει στην Euroleague, στριμώχνοντας στα “σχοινιά” την Μακάμπι μέσα στο Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Σφαιρόπουλου όμως έφτασε στην ανατροπή (71-70), με τον Γουίλμπεκιν να δίνει την τελική “μαχαιριά” με τρίποντο.

Έχασε τεράστια ευκαιρία για να μπει στην 8άδα και να γίνει η δεύτερη ομάδα που θα έπαιρνε “διπλό” στο Τελ Αβίβ! Προηγήθηκε με 5 πόντους λίγο πριν το φινάλε, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε μέσα στην έδρα της Μακάμπι (71-70) με τον Γουίλμπεκιν να πετυχαίνει τρίποντη “βόμβα” στο φινάλε και τους “ερυθρόλευκους” να κάνουν λάθος στην τελευταία επίθεση.

Ολυμπιακός είδε το ρεκόρ του, πριν την ευρωπαϊκή «μάχη αιωνίων» που ακολουθεί, να υποχωρεί στο 11-15, ενώ η Μακάμπι ανέβηκε σε 18-8, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την τέταρτη θέση και κάνοντας ένα ιστορικό… νταμπλ επί των Πειραιωτών (σ.σ. πρώτη φορά τους νικά εντός και εκτός έδρας).

Στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, ο ΜακΚίσικ ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, με τον Μπόλντγουιν να είχε 13π., με απίστευτη παρουσία στην επανάληψη. Ωστόσο, για την ομάδα του Μπαρτζώκα τα 20 λάθη ήταν το μεγαλύτερο «αγκάθι», μαζί με τις 11/20 ελεύθερες βολές.

Ο Γουίλμπεκιν ήταν πρώτος σκόρερ με 21π. Για την Μακάμπι, ενό τον… ακολούθησε ο Μπράιαντ με 13π.

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Το ξεκίνημα των δύο ομάδων ήταν αρκετά νευρικό και πολύ άστοχο, με την Μακάμπι να φτιάχνει μικρή διαφορά με μπροστάρηδες τους Γουίμπεκιν και Χάντερ. Ο Ολυμπιακός έδειξε… διαβασμένος, δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να του ξεφύγουν και είχε πολυφωνία στο σκοράρισμα. Ο Μπράιαντ “πλήγωσε” το “ερυθρόλευκο” καλάθι, αλλά ο ΜακΚίσικ έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο με τους Πειραιώτες. Οι γηπεδούχοι υπέπεσαν σε απανωτά λάθη, ο Πρίντεςζης πήρε επιθετικές προσπάθειες, αλλά στο φινάλε της περιόδου η ομάδα του Σφαιρόπουλου έκανε ένα σερί 4-0 και έφτασε στο 20-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι δύο ομάδες ήταν και πάλι άστοχες στην αρχή της δεύτερης περιόδου, κάνοντας πολλά αβίαστα λάθη. Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 5 αγωνιστικά λεπτά χωρίς καλάθι, αλλά την ίδια ώρα η Μακάμπι έμεινε χαμηλά στο σκορ. Οι “ερυθρόλευκοι” όμως έκαναν ένα σερί 10-2 και πέρασαν μπροστά στο σκορ (26-25). Τα απανωτά λάθη (έφτασαν τα 12 λάθη στο πρώτο ημίχρονο) όμως των παικτών του Μπαρτζώκα έδωσαν το δικαίωμα στους γηπεδούχους να πάρουν… κεφάλι στο σκορ (14-0 σερί). Ο Ντόρσεϊ εκμεταλλεύτηκε το “θολό” μυαλό των φιλοξενούμενων που έμειναν περίπου 3,5 λεπτά χωρίς πόντο. Το τρίποντο του Πολ όμως διαμόρφωσε το 39-29 του ημιχρόνου.

Quite a finish from @TDORSEY_1 🎪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zOb1pNntA2

Ο Ολυμπιακός δεν περιόρισε τα λάθη, αλλά πήρε τα αμυντικά ριμπάουντ, προσπάθησε να… τρέξει και είχε συνεχόμενους πόντους από τον Μπόλντγουιν. Η Μακάμπι όμως ήταν και πάλι επιπόλαιη και άστοχη, οι “ερυθρόλευκοι” έπαιξαν καλή άμυνα και προσπάθησαν να μειώσουν. Ο Μπόλντγουιν “ξύπνησε” για τα καλά, η άμυνα έσφιξε και το σερί που έκαναν οι Πειραιώτες τους έφερε μπροστά στο σκορ (48-47). Στο φινάλε του δεκαλέπτου όμως ο Γουίμπεκιν έκανε δυο προσωπικές προσπάθειες και έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του (50-52 με τρίποντη “βόμβα”).

Wade Baldwin THROWS. IT. DOWN 💥 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1WwCI8Bopm

Ο Γουίλμπεκιν συνέχισε… καυτός και στο τελευταίο δεκάλεπτο (έφτασε τους 8 σερί πόντους). Ο Ολυμπιακός όμως έκανε νέο σερί, με απίστευτο τρίποντο του Βεζένκοφ έκανε το 55-55, πέρασε μπροστά με το καλάθι του Μπόλντγουιν, ενώ το νέο τρίποντο του Βεζένκοφ έστειλε τους “ερυθρόλευκους” στο +5 (60-55). Η ομάδα του Μπαρτζώκα έφτασε το σερί της στο 12-0, έβγαλε άμυνες ο ΜακΚίσικ έκανε κακή πάσα στον Πρίντεζη και το ματς… έληξε εκεί.

💥💥@scottiew_5 DRAINS the three to win it for @MaccabitlvBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EgrJBaGopL