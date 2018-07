Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο Μάικ Τζέιμς, σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Πικ. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αποχαιρέτησε νωρίτερα τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα.

Ο Τζέιμς θα λάβει συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2021, πράγμα που σημαίνει ότι θα αμείβεται με 1,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως!

Την περασμένη σεζόν, ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε μέσο όρο 16.2 πόντους και 4.1 ασίστ στην Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ βοήθησε τα μέγιστα, ώστε οι «πράσινοι» να πανηγυρίσουν το δεύτερο σερί πρωτάθλημα τους.

Source: Mike James, Euroleague's most coveted scoring machine and back-to-back champion in Greece, has signed a $5.9, 2+1 offer-sheet with Olimpia Milano through 2021.

— David Pick (@IAmDPick) July 12, 2018