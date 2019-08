Μετεγγραφή Α2 από τον Ολυμπιακό! «Έκλεισε» Χρηστίδη για τρία χρόνια

Μετεγγραφή για την Α2, αλλά και με μέλλον έκανε ο Ολυμπιακός, αποκτώντας τον διεθνή Έλληνα σέντερ, Βασίλη Χρηστίδη, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 21χρονος ψηλός αγωνίστηκε ελάχιστα την περασμένη περίοδο στον Άρη, αλλά θα έχει πλέον την ευκαιρία για περισσότερο αγωνιστικό χρόνο στη δεύτερη κατηγορία, με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Χρηστίδη. O 21χρονος σέντερ συμφώνησε με την ομάδα μας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 10/07/1998

Ύψος: 2.08μ.

Θέση: σέντερ

Προηγούμενες ομάδες: Μαντουλίδης, Άρης

Διακρίσεις

Χρυσό μετάλλιο με την U18 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2015

Χρυσό μετάλλιο με την U20 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2017

Στατιστικά

Την περσινή σεζόν στην Basket League είχε σε 20 αγώνες μέσο όρο 5:34 λεπτά συμμετοχής, 1.8 πόντους και 0.9 ριμπάουντ».