Μιλάει με Τόμας ο Παναθηναϊκός! Υποψήφιος για αντικαταστάτης του Σίνγκλετον – video

Την περίπτωση του Ντεσόν Τόμας που έμεινε ελεύθερος από τη Μακάμπι και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη Eueoleague, εξετάζει ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το κενό στη θέση «4», που άφησε ο Κρις Σίνγκλετον, με τη μετεγγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Όπως αποκάλυψε ο έγκυρος ρεπόρτερ Ντέβιντ Πικ, οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει μάλιστα συζητήσεις με τον 26χρονο φόργουορντ, ώστε να «βολιδοσκοπήσουν» τις απαιτήσεις του και να καταλήξουν για τη μετεγγραφή.

Ο Τόμας έχει αγωνιστεί στη Euroleague με τη Μπαρτσελόνα, την Αναντολού Εφές, αλλά και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Ευρώπη, σε 28 παιχνίδια, με 11,5 πόντους και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

«Ο ελεύθερος παίκτης της Euroleague, Ντεσόν Τόμας, βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, για να καλύψει το κενό στη θέση του πάουερ φόργουορντ και να αυξήσουν την αθλητικότητα στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ», ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος.

Euroleague free agent DeShaun Thomas, I'm told, has been in discusisons with Panathinaikos to fill vacant power-forward position and stretch the floor for Xavi Pascual. Talks ongoing….

— David Pick (@IAmDPick) July 26, 2018