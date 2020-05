Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ματίας Χέρμανσον της Άλμπα Βερολίνου

Την περίπτωση του Ματίας Χέρμανσον εμφανίζεται να έχει βάλει στο «στόχαστρο» του ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Ο Ισλανδός γκαρντ έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν με την Αλμπα Βερολίνου και εμφανίζεται να θέλει να κάνει το… επόμενο βήμα στην καριέρα του. Μάλιστα, το «τριφύλλι» φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Χέρμανσον. Ο 25χρονος είχε 10.9 πόντους και 4.8 ασίστ στη φετινή Euroleague.

Panathinaikos is in talks with Martin Hermansonn of Alba Berlin. The player had a great season and is ready for his next step of his career. #Panathinaikos