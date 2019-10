Μιλγουόκι Μπακς: «Αρπάζει» τις ευκαιρίες ο Θανάσης Αντετοκούνμπο! – videos

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός 12άδας, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν μία ακόμη νίκη στα παιχνίδια προετοιμασίας, όπου δείχνουν ότι και φέτος θα πρωταγωνιστήσουν στο NBA.

Ο Greek Freak θα έχει τη νέα σεζόν στο πλευρό του και τον αδερφό του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος και φαίνεται ικανός να «αρπάξει» την ευκαιρία, κερδίζοντας το δικό του ρόλο στην ομάδα. Ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μία ακόμη καλή εμφάνιση κόντρα στους Ουίζαρντς, οπότε και αγωνίστηκε για σχεδόν 20 λεπτά, έχοντας 8 πόντους, αλλά και δύο εξαιρετικά highlights στον αγώνα.

Thanasis Antetokounmpo protects the paint for the @Bucks!#NBAPreseason on @NBATV pic.twitter.com/03QFVnzgkr

— NBA (@NBA) October 13, 2019