Η είδηση της απόλυσης του Τζέισον Κιντ από την τεχνική ηγεσία και το γεγονός πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός, για να ξεκουράσει το γόνατο του, δεν πτόησε τους Μπακς.

Khris was klutch down the stretch as he paved the way for tonight's MegaBucks Leaders!!#FearTheDeer pic.twitter.com/y1FnHEMQg2

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 23, 2018