Μήνυμα Πιτίνο για τους Έλληνες! «Ας αφήσουμε πίσω τις ανοησίες»

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσει όσο τα πλέι οφ παραμένουν στον «αέρα» και ο Ρικ Πιτίνο φαίνεται ότι είναι ενοχλημένος από το γεγονός.

Ο Αμερικανός τεχνικός του Τριφυλλιού, έστειλε μάλιστα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση μέσα από το twitter, καλώντας τους Έλληνες να απολαύσουν ξανά το μπάσκετ.

«Οι Έλληνες με έχουν κάνει να νιώθω καλοδεχούμενος. Σας ευχαριστώ! Πρέπει να απολαμβάνουμε το μπάσκετ. Στιγμές όπως το σουτ του Καουάι (σ.σ. Λέοναρντ των Τορόντο Ράπτορς) είναι τόσο ξεχωριστές! Ας αφήσουμε πίσω μας τις ανοησίες και ας ανταγωνιστούμε με σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Η καλύτερη ομάδα ας κερδίσει με συντροφικότητα και φιλία».

The Greeks have made me feel so welcomed here. Thank you! Basketball is to be enjoyed. Moments, like Kawhi’s shot, are so special. Let’s put this nonsense behind us & compete with respect for each other. Let the best team win with camaraderie & friendship.

