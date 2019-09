Παρότι έκανε αγώνα δρόμου για να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και να συμμετάσχει στο Μουντομπάσκετ, ο Κώστας Σλούκας ήταν… σκιά του καλού εαυτού του και δεν κατάφερε να βοηθήσει την Εθνική Ελλάδας να πετύχει τους στόχους της.

Το γεγονός φαίνεται ότι δεν έχει βγει ακόμη από το μυαλό του διεθνούς γκαρντ της Φενέρμπαχτσέ, καθώς έγραψε για αυτό στο twitter, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα άξιζε περισσότερα.

«Σκέφτομαι συνεχώς την ομάδα και τα συναισθήματα μου είναι απογοήτευση και στεναχώρια. Όλοι έχουμε ευθύνες, όπως και εγώ. Αυτό το γκρουπ των παικτών σίγουρα άξιζε περισσότερα».

I continuously kept thinking about this team and sadly the feelings that remain are disappointment & sorrow..responsibilities are shared amongst each & every one of us including myself..this group of guys definitely deserved something greater!#HellasBasketball #HellasGotGame 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/qER3btPQMy

— Kostas Sloukas (@kos_slou) September 19, 2019