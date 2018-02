Την εντός έδρας ήττα από τους Πέλικανς γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, που υποχώρησαν πλέον στο 32-16. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 20 πόντους (6/16δ., 0/2τρ., 8/10β.), είχε 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα, αλλά αστόχησε στο τελευταίο σουτ της παράτασης

Οι Πέλικανς είχαν για κορυφαίο παίκτη τον Χόλιντεϊ με 36 πόντους και 9 ριμπάουντ και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 33-26.

Highlights of today's OT thriller against the Pelicans. #FearTheDeer pic.twitter.com/hMvQwP6jDB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 25, 2018