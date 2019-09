Μουντομπάσκετ 2019: Απίθανο «θρίλερ» με 2 παρατάσεις! Η Ισπανία «σκότωσε» την Αυστραλία – videos

Η Ισπανία επικράτησε της Αυστραλίας με 95-88 στο παιχνίδι της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, το οποίο κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις, για τις οποίες χρειάστηκαν 4/4 βολές του Μαρκ Γκασόλ.

Τα «καγκουρώ» ήταν μπροστά σε όλο τον αγώνα, φθάνοντας τη διαφορά ακόμη και στο +11, ενώ έχασαν για πρώτη φορά το προβάδισμα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας, αλλά τελικά «κατέρρευσαν» στη δεύτερη παράταση. Εκεί ο Σέρχιο Γιουλ με δύο σερί τρίποντα «καθάρισε» το ματς. Κορυφαίος για τους Ισπανούς όμως, ήταν και πάλι ένας… Γκασόλ, αφού ο μικρός αδερφός του Πο είχε 33 πόντους με 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Πάτι Μιλς είχε 32 πόντους για τους ηττημένους, αλλά σίγησε στο τέλος, ενώ έχασε και την κρίσιμη βολή που θα χάριζε στην ομάδα του τη νίκη.

Το παιχνίδι

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυνατά το ματς και το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε μάλιστα με ισπανικό προβάδισμα, χάρη σε ένα τρομερό buzzer beater του Σέρχιο Γιουλ.

Ακολούθησε ένα σερί 6-0 της Αυστραλίας με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, το οποίο έφερε σε θέση «ισχύος» τα «καγκουρώ» και… άγχωσε τους Ισπανούς, που είχαν πολλά άστοχα σουτ στη συνέχεια και έμεινα μόλις στους 10 πόντους σε αυτό το διάστημα, για το 37-32 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι Αυστραλοί «εκτόξευσαν» τη διαφορά ακόμη και στο +11, με τον Μιλς να είναι ασταμάτητος, αλλά η Ισπανία τη «μάζεψε» στο τέλος, με καλές άμυνες και το δίδυμο Γιουλ-Ρούμπιο να αναλαμβάνει το σκοράρισμα της ομάδας.

Η 4η περίοδος ξεκίνησε έτσι με τα «καγκουρώ» μόλις στο +4 (55-51) και ο ημιτελικός έγινε θρίλερ για την πρόκριση. Η Ισπανία μείωσε στον πόντο με καλάθι του Γιουλ και ο Μιλς έκανε λάθος στα τελευταία δευτερόλεπτα, δίνοντας τη δυνατότητα νίκης στους αντιπάλους της. Το ματς πήγε όμως τελικά στην παράταση, καθώς δύο αμφισβητούμενα φάουλ των διαιτητών, έδωσαν βολές και στις δύο ομάδες, με τον Μαρκ Γκασόλ να ευστοχεί και στις δύο, αλλά τον Μιλς να χάνει μία δική του για το 71-71 της κανονικής περιόδου.

Στην παράταση το ματς παρέμεινε «θρίλερ», με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι στο σκορ και χρειάστηκαν ξανά δύο βολές του Μαρκ Γκασόλ για να «σωθεί» ξανά η Ισπανία, στέλνοντας το ματς σε δεύτερη παράταση.

Εκεί όμως, η Αυστραλία «κατέρρευσε» με διαδοχικά λάθη, την ώρα που ο Σέρχιο Γιουλ πέτυχε δύο σερί τρίποντα και ο σέντερ των πρωταθλητών του NBA, Τορόντο Ράπτορς, το καλάθι που «σφράγισε» τη νίκη, με τον ίδιο να φθάνει τους 33 πόντους στο ματς.

Η Ισπανία επικράτησε έτσι με 95-88 και πανηγύρισε μία ακόμη μυθική πρόκριση σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, καθώς θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμη παγκόσμιο τίτλο στο Μουντομπάσκετ 2019.

